Минфин надеется на принятие госбюджета-2016 на новой налоговой базе - Яресько
Министерство финансов Украины надеется, что государственный бюджет страны на 2016 год будет утвержден на новой налоговой базе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам министр финансов Украины Наталия Яресько.
"Надеемся, если будет новая налоговая база", - сказала Яресько, отвечая на вопрос, будет ли госбюджет на следующий год утвержден на новой налоговой базе, с учетом предложенным Минфином изменений в Налоговый кодекс.
"Мы сняли бюджет, потому что мы ждем налоговой реформы, ждем более четких данных по обороне", - добавила она и отметила, что данных по оборонному бюджету на следующий год пока нет, поскольку заседание Совета нацбезопасности и обороны еще не состоялось.
Ранее в Минфине сообщали, что законопроект о госбюджете на 2016 год разработан на основе действующего налогового и бюджетного законодательства, но в ближайшее время доходная и расходная часть бюджета могут претерпеть существенные изменения с учетом законодательных процессов в стране.
Минфин рассчитывает на одобрение обновленного Налогового кодекса в Верховной Раде в сентябре. Подготовленные Минфином изменения в систему налогообложения в том числе предполагают установление линейных однородных ставок налогов в 20% по налогу на доходы физических лиц, налогу на добавленную стоимость, единому социальному взносу и налогу на прибыль, а также замену налоговых льгот для отдельных отраслей на прямое субсидирование из госбюджета.
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Как сообщал УНИАН, 14 сентября Кабинет министров утвердил законопроект о госбюджете Украины на 2016 год и подал его на рассмотрение Верховной Рады Украины, но впоследствии отозвал документ для дальнейшей доработки.
По информации Министерства финансов, госбюджет на 2016 год предполагает дефицит на уровне 3,7% ВВП, курс гривни на уровне 22,1 гривни/доллар и основан на прогнозе роста ВВП на 2% при инфляции 12%.