Минфин надеется на принятие госбюджета-2016 на новой налоговой базе - Яресько

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам министр финансов Украины Наталия Яресько.

"Надеемся, если будет новая налоговая база", - сказала Яресько, отвечая на вопрос, будет ли госбюджет на следующий год утвержден на новой налоговой базе, с учетом предложенным Минфином изменений в Налоговый кодекс.

"Мы сняли бюджет, потому что мы ждем налоговой реформы, ждем более четких данных по обороне", - добавила она и отметила, что данных по оборонному бюджету на следующий год пока нет, поскольку заседание Совета нацбезопасности и обороны еще не состоялось.

Ранее в Минфине сообщали, что законопроект о госбюджете на 2016 год разработан на основе действующего налогового и бюджетного законодательства, но в ближайшее время доходная и расходная часть бюджета могут претерпеть существенные изменения с учетом законодательных процессов в стране.

Минфин рассчитывает на одобрение обновленного Налогового кодекса в Верховной Раде в сентябре. Подготовленные Минфином изменения в систему налогообложения в том числе предполагают установление линейных однородных ставок налогов в 20% по налогу на доходы физических лиц, налогу на добавленную стоимость, единому социальному взносу и налогу на прибыль, а также замену налоговых льгот для отдельных отраслей на прямое субсидирование из госбюджета.

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Как сообщал УНИАН, 14 сентября Кабинет министров утвердил законопроект о госбюджете Украины на 2016 год и подал его на рассмотрение Верховной Рады Украины, но впоследствии отозвал документ для дальнейшей доработки.

По информации Министерства финансов, госбюджет на 2016 год предполагает дефицит на уровне 3,7% ВВП, курс гривни на уровне 22,1 гривни/доллар и основан на прогнозе роста ВВП на 2% при инфляции 12%.