Всемирный банк предоставил Украине кредит в $500 миллионов и призвал правительство ускорить реформы
Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о выделении Украине кредита в $500 миллионов для помощи финансовому сектору страны.
"Вернуть стабильность и экономический рост Украине можно только в том случае, если страна будет продолжать двигаться по пути реформ", - заявил директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан, пишет Новое время со ссылкой на пресс-службу банка.
По его словам, кредит поможет этой цели, поддерживая ряд мер по стабилизации финансового сектора страны и оздоровлению банковского сектора.
Читайте такжеПольша выделит Украине 100 миллионов евро на развитие пунктов пропуска
Он отметил, что украинские власти сделали впечатляющие шаги по реформе экономики, и во Всемирном банке наблюдают первые признаки стабилизации.
Но из-за серьезности проблем Фан призывает правительство Украины к ускорению реформ.
Предоставление этого займа является частью широкого пакета финансовой поддержки Украины со стороны Всемирного банка, которая предусматривает выделение в течение 2015 года средств в размере до $2 млрд. В мае 2014 года в рамках этой программы Украина уже получила DPL-1 в размере $750 млн.
Как сообщал УНИАН, Всемирный банк ожидает начала восстановления экономики Украины в 2016 году