Всемирный банк предоставил Украине кредит в $500 миллионов и призвал правительство ускорить реформы

"Вернуть стабильность и экономический рост Украине можно только в том случае, если страна будет продолжать двигаться по пути реформ", - заявил директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан, пишет Новое время со ссылкой на пресс-службу банка.

По его словам, кредит поможет этой цели, поддерживая ряд мер по стабилизации финансового сектора страны и оздоровлению банковского сектора.

Читайте такжеПольша выделит Украине 100 миллионов евро на развитие пунктов пропуска

Он отметил, что украинские власти сделали впечатляющие шаги по реформе экономики, и во Всемирном банке наблюдают первые признаки стабилизации.

Но из-за серьезности проблем Фан призывает правительство Украины к ускорению реформ.

Предоставление этого займа является частью широкого пакета финансовой поддержки Украины со стороны Всемирного банка, которая предусматривает выделение в течение 2015 года средств в размере до $2 млрд. В мае 2014 года в рамках этой программы Украина уже получила DPL-1 в размере $750 млн.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк ожидает начала восстановления экономики Украины в 2016 году