МВФ выделил Центральноафриканской Республике кредит в $11,8 миллиардов

Международный валютный фонд выделяет $11,8 млрд финансовой помощи Центральноафриканской Республике в рамках программы срочного кредитования, сообщается на сайте МВФ.

Как отмечается в сообщении, Центральноафриканская Республика постепенно восстанавливается после крупного политического кризиса в 2013 году, который привел к экономическому и гуманитарному коллапсу.

Читайте такжеПорошенко: Украина впервые выполняет программу сотрудничества с МВФКроме того, за последние месяцы усиление условий безопасности позволило восстановить государственный контроль над большей частью регионов страны, а восстановление политического диалога способствует возможности провести выборы до конца года.

МВФ подчеркивает, что экономические перспективы 2016 года Центральноафриканской Республики выглядят обнадеживающими, но риски остаются высокими, в том числе затянувшегося политического обновления и низкой внешней поддержки. Государственные финансы будут оставаться под давлением, но реализуемые комплексные планы для увеличения собираемости доходов и дальнейшее реформирование фонда заработной платы, как ожидается, облегчат переход к лучшему.

ЦАР обладает существенными природными ресурсами - месторождениями алмазов, урана, золота, нефти, лесными и гидроэнергетическими ресурсами. Тем не менее, она остаётся одной из самых бедных стран мира. Численность населения — порядка 4 млн.