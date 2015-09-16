В России готовятся к выпуску виртуальной валюты: Qiwi имитирует рубли

Россия готовит выпуск своих виртуальных денег, пишет "Коммерсант".

Платежная система Qiwi обещает в будущем году начать эмиссию битрублей на основе технологии, по которой создавались биткоины — самая популярная криптовалюта. Сейчас во всем мире объем вращающихся цифровых денег достигает $3,8 млрд. Но против оборота таких платежных единиц выступают российские чиновники. Причина этих опасений — возможное использование виртуальных денег при финансировании терроризма и отмывании доходов.

Но в июле т.г. президент РФ Владимир Путин заявил, что расчеты в биткоинах возможны в некоторых сегментах. Не исключено, что это высказывание могло повлиять на планы Qiwi по запуску нового проекта.

Читайте такжеМеждународная изоляция России усиливается из-за продолжения дестабилизации в Украине - Белый ДомПо предварительным подсчетам, для запуска криптовалюты в Qiwi потребуется несколько сотен миллионов рублей. Но проводить денежную эмиссию в России пока может исключительно ЦБ, напоминает советник юридической компании Herbert Smith Freehills Станислав Григорьев. «Поэтому без разрешения регулятора в России не получится запустить криптовалюту»,— добавил он. Солонин утверждает, что Qiwi проводила на этот счет неформальные встречи с представителями Центробанка.

Qiwi — первая компания, пытающаяся запустить в обращение в России свою виртуальную валюту. Сейчас во всем мире в основном используется биткоин (ВТС): эту криптовалюту пользователи интернета могут приобрести за обычные деньги или заработать. Для этого нужно запустить на компьютере специальную программу, которая решает математические задачи. По окончании вычислений на счет пользователя в платежной системе начисляется один биткоин. Но чем больше биткоинов эмитируется, тем сложнее становятся задачи. Все остальные криптовалюты в мире принято называть альткоинами.

По данным Cryptolization, 15 сентября общая рыночная капитализация всех криптовалют достигала $3,8 млрд., из них только 12,29% приходится на альткоины. Размер эмиссии биткоинов составляет около 108 тыс. BTC в месяц. По данным Coinbase, текущая стоимость 1 BTC составляет $231,71.

В России постоянно принимались меры для запрета биткоина. Конкретные шаги были сделаны в январе 2014 года в форме заявления Центрального Банка, а также Генеральной прокуратуры РФ. Но никаких реальных законодательных мер по запрету биткоина в России предпринято не было, кроме разработки законопроекта.