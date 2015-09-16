НБУ решил ликвидировать "Укргазпромбанк"

Национальный банк Украины принял решение о ликвидации и отзыве банковской лицензии «Укргазпромбанка», месяц назад проданного Фондом гарантирования вкладов физлиц арабской компании Primestar Energy FZE.

По информации НБУ, 9 сентября Фонд гарантирования вкладов физлиц обратился с предложением об отзыве лицензии и ликвидации банка с 14 сентября 2015 года.

Читайте такжеАнтимонопольный комитет разрешил арабской компании купить акции "Укргазпромбанка"НБУ напомнил, что «Укргазпромбанк» был отнесен к категории неплатежеспособных 7 апреля 2015 года, и 5 августа регулятор согласовал приобретение банка компанией Primestar Energy FZE. Новый владелец должен был восстановить показатели платежеспособности и ликвидности банка в течение месяца после заключения договора.

Ранее, 14 сентября, НБУ сообщил, что отстранил от должности члена наблюдательного совета «Укргазпромбанка» Ивана Дияка, прежнего владельца существенного участия в банке до его продажи арабской компании, и потребовал назначить вместо него другого человека.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение о прекращении временной администрации в «Укргазпромбанке» в связи с продажей 100% его акций арабской компании Primestar Energy FZE.

Временная администрация работала в банке с 7 апреля этого года на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

Справка УНИАН. «Укргазпромбанк» работал на рынке Украины с 1996 года и входил в группу небольших финучреждений. Одним из основных владельцев банка до его неплатежеспособности являлся львовский бизнесмен Иван Дияк – в прошлом народный депутат Украины и советник президента Виктора Ющенко, а также бывший советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».