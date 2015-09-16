Доллар колеблется к мировым валютам в преддверии заседания Федрезерва США

На мировых торгах в среду, 16 сентября, доллар торгуется с незначительными изменениями по отношению к мировым валютам в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и ее решения по денежной политике страны, передает ПРАЙМ.

Так, с начала торгов индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) снизился на 0,1% - до 95,46 пункта. Ранее в ходе торгов он повышался до 95,61 доллара. Курс евро к доллару вырос до 1,1289 доллара с 1,127 доллара за евро. Курс доллара к иене упал до 120,14 иены за доллар со 120,43 иены за доллар во вторник.

Читайте такжеФРС отметила улучшение экономики США: учетную ставку могут повысить в сентябреОчередное двухдневное заседание ФРС США, на котором будет принято решение относительно повышения процентной ставки, состоится 16-17 сентября. Ставка ФРС держится на уровне 0-0,25% с декабря 2008 года. При этом повышение ставки в последний раз было сделано 29 июня 2006 года. На протяжении 2007-2008 годов Федрезерв постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки в декабре 2008 года.