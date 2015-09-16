"Интеграл-банк" признан неплатежеспособным

Национальный банк Украины принял решение об отнесении «Интеграл-банка» к категории неплатежеспособных, сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, банк находился в статусе проблемного с августа 2015 года из-за отсутствия средств, что привело к невыполнению им своих обязательств перед вкладчиками и кредиторами. Кроме того, установлены факты неотображения банком в бухгалтерском учете случаев невыполнения поручений клиентов в установленный срок.

Читайте такжеНацбанк ослабил официальный курс гривниТакже ухудшились финансовые показатели деятельности банка. При этом владельцы банка, вопреки требованиям законодательства, не приняли своевременных мер для его достаточной финансовой поддержки.

Ранее в рамках процесса очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014 и неполный 2015 год признал неплатежеспособными 56 банков, которые в настоящее время выводятся с рынка Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Справка УНИАН. «Интеграл-банк» работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу небольших финучреждений по объему активов. Основным владельцем банка является Кирилл Торишний, владеющий прямо и опосредствованно через инвесткомпанию «Инвестиционно-торговый союз» 48,5705% акций банка.