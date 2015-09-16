Плоды дружбы с Россией: в Беларуси на треть выросли просроченные задолженности

В Беларуси почти на треть выросли просроченные кредиторская и дебиторская задолженности организаций, передают "Белорусские новости" со ссылкой на сообщение Национального статистического комитета.

Так, кредиторская задолженность организаций на 1 августа 2015 года составила 326,9 трлн рублей, в том числе просроченная — 50,3 трлн, или 15,4% общего объема кредиторской задолженности (на 1 августа 2014 года — 33 трлн рублей, или 12,4%).

Читайте такжеВ Беларуси число убыточных предприятий выросло почти на 40%По сравнению с 1 января 2015 года просроченная задолженность выросла на 31,3%, в том числе за июль — на 1,6%. В целом кредиторская задолженность с начала года выросла на 15,1%, за июль — снизилась на 1,6%.