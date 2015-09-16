Китай отменит квоты для компаний на привлечение средств за рубежом

Государственный комитет по развитию и реформам (NDRC) КНР отменит ограничения для компаний на привлечение средств на зарубежных долговых рынках с целью замедлить отток капитала из страны после девальвации юаня, сообщает Прайм.

"В частности, снимаются квоты на размещение компаниями облигаций в иностранной валюте или юанях и привлечение кредитов за рубежом со сроком более года. Компании должны будут только уведомить регулятора о готовящемся шаге без необходимости получить одобрение. Ранее NDRC рассматривал запрос каждой компании на заимствования за рубежом", - говорится в сообщении.

Власти Китая также планируют стимулировать компании с хорошими кредитными историями к привлечению средств за рубежом для реализации различных проектов. По данным агентства, объем выпущенных китайскими компаниями облигаций, номинированных в долларах, с начала 2015 года упал на 17% - до 117,2 миллиарда долларов.

"Данный шаг поможет ускорить процесс привлечения средств за рубежом китайскими компаниями", - отмечает старший вице-президент Moody's Айван Чун (Ivan Chung).

Читайте такжеКитай изменит метод калькуляции ВВП

Отмечается, что в середине августа Народный банк КНР последовательно снизил на 1,9%, 1,62% и 1,1% справочный курс юаня к доллару. На фоне опасений за перспективы экономики Китая упал индекс Шанхайской биржи, также наблюдался обвал фондовых рынков по всему миру.