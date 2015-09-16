Гривня укрепилась на межбанке до 21,90 за доллар
12:51, 16 сентября 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,4190/24,6410 гривни/евро.
К этому часу было заключено 120 сделок на сумму 41,41 млн долларов / epizod.com.ua
В среду, 16 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,70/21,90 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,4190/24,6410 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3300/0,3330 гривни/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 21,8395 гривни/доллар, к этому часу было заключено 120 сделок на сумму 41,41 миллиона долларов.
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