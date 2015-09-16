Швеция выделит Украине $500 миллионов в обмен на гривню

Как сообщается на сайте НБУ, средства от свопа будут направлены на пополнение международных резервов Украины.

Также НБУ заключил со шведским регулятором договор о технической помощи для Украины, в рамках которого центробанк Швеции будет сотрудничать с украинским регулятором, чтобы передать знания в сферах, важных для центральных банков.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ за август выросли на 21,6%, или на 2,2 млрд долл., - до 12,6 млрд долл. благодаря получению очередного транша от Международного валютного фонда, а также поступлению средств от других международных кредиторов и ряду валютных операций НБУ.

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НБУ в рамках программы с МВФ рассчитывает нарастить золотовалютные резервы до 18 млрд долл. на конец 2015 года.

За 2014 год резервы НБУ сократились на 12,883 млрд долл., или на 63,1%, - до 7,533 млрд долл. на 1 января 2015 года.