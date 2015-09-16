Россия каждый месяц перечисляет "ДНР" $37 миллионов на пенсии - Bloomberg

Данную информацию раскрыли два источника "ДНР", передает "РБК" со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что на июнь 2015 года на подконтрольной боевикам территории Донбасса проживали около 1 млн пенсионеров. Средний размер пенсий в "ДНР" составил 1000 грн, и с октября 2014 года по март 2015 года их выплатили два раза. В "ЛНР" пенсия была установлена в размере 1800 грн и выплачена за тот же период один раз.

По подсчетам РБК, "ДНР" и "ЛНР" с ноября по март должны были потратить на социальные выплаты около 1,9 млрд грн, что по курсу валют, утвержденному самопровозглашенной "ДНР", было эквивалентно3,8 млрд руб. В конце марта в обоих республиках объявили о начале регулярной выплаты в рублях по курсу 1 грн к 2 руб.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно ни о каких специальных выплатах для "ДНР" и "ЛНР", подчеркнув, что Москва оказывает региону гуманитарную помощь.

При этом, по данным РБК, в Донецке и Луганске заявили, что деньги на выплату пенсий они получили за счет сбора налогов.

Читайте такжеБоевики решили сделать российский рубль основной валютой "ЛНР"

Стоит отметить, что Центральный банк "ДНР" был учрежден 11 месяцев назад. Его возглавила бывший руководитель одного из местных банков Ирина Никитина. Донецкий центробанк разместился в помещениях украинского "Эксимбанка", в нем работает около 2000 сотрудников, что составляет примерно три четверти от персонала штаб-квартиры ЕЦБ во Франкфурте.

В свою очередь глава центробанка "ДНР" рассказала, что к выпуску готовы 300 тысяч платежных карт, которые «скоро будут использоваться даже за рубежом». Банкоматы на территории республики принимают только местные карты, и единственной доступной операцией является снятие наличных денег. У центробанка есть девять банкоматов, которые, по словам Никитиной, обслуживают только сотрудников правительства.

При этом правительство "ДНР" пытается собирать налоги с местных бизнесменов и требует от них открывать счета в центральном банке для оплаты поставок. По словам Никитиной, предприниматели уже открыли 14 тыс счетов. Они производят оплату российским поставщикам через кредитный кооператив, расположенный в России или через банк в Южной Осетии, отмечает Bloomberg.

По словам собеседников агентства, летом валютные курсы в "ДНР" были установлены таким образом, чтобы платить в рублях было дешевле, чем в гривнах, что должно было снизить использование украинской валюты. По данным центрального банка республики, его валютные запасы на 90% состоят из рублей.

Ранее УНИАН сообщал, что террористы, захватившие часть Донецкой области, представили макет собственных банковских пластиковых карт для населения. Отмечается, что уже поступила первая партия карт в количестве 300 тысяч. При этом якобы подготовлены для работы терминалы и банкоматы для запуска карточной системы: около 380 банкоматов и более 700 терминалов.