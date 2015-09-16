В Казахстане курс нацвалюты бъет антирекорды: обменники приостанавливали работу

В банках и обменниках столицы Казахстана Алматы курс доллара вновь обновил собственный рекорд, достигнув отметки 290-299 тенге, сообщает Zakon.kz.

В свою очередь, на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс тенге к доллару США по итогам состоявшихся в среду утренних торгов составил 283,98 тенге за доллар.

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Напомним, Казахстан с 20 августа 2015 года перешел к свободно плавающему курсу национальной валюты. Теперь ее стоимость определяет рынок - результаты торгов на фондовой бирже KASE. По ним казахстанские банки устанавливают курс доллара к тенге.

При этом сохранены ограничения: разница между покупкой и продажей валюты в обменных пунктах все равно не должна превышать 2 тенге, также показатель по итогам в последний рабочий день будет распространяться и на выходные.