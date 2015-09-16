Премьер хочет сформировать фискальную службу с нуля, как полицию

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк потребовал от руководства Государственной фискальной службы коренным образом обновить структуру ведомства, вывести за штат всех работников и провести новый набор по примеру набора в полицию.

Об этом глава правительства сказал в ходе заседания Кабмина.

"Лучший пример – это полиция, которая была создана. То есть мы в налоговой службе должны внедрить такой же подход, который закладывался при формировании полиции, – сказал Яценюк. – Должна быть утверждена новая структура ГФС, всех вывести за штат, набор на руководителя области, района – ГФС, таможни и налоговой милиции – в таком же формате, как и набор на национальную полицию: тесты и прозрачный конкурс. Привлекайте бизнес-омбудсмена, предприятия и общественность", – сказал Яценюк.

Ранее он сообщил, что Кабинет министров Украины инициировал расследование всех обнародованных, в том числе в СМИ, фактов противоправной деятельности руководства Государственной фискальной службы. По словам Яценюка, ГФС нужна не просто смена руководства, потому что такая смена не приводит к эффективной деятельности ни ГФС, ни таможни, ни любого госоргана. Нужно кардинальное изменение системы, когда меняются не таблички, "а отношение к налогоплательщикам и гражданам".

В свою очередь министр финансов Украины Наталья Яресько, курирующая работу ГФС, подчеркивала, что результатом реформирования Государственной фискальной службы, которое должно завершиться до конца 2016 года, должна стать ликвидация коррупции в ГФС, а также устранение возможностей для контрабанды и уклонения от уплаты налогов.

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Как сообщал УНИАН, институциональная реформа ГФС является одним из предварительных условий для выделения Украине третьего транша в рамках программы расширенного финансирования EFF от ключевого кредитора страны Международного валютного фонда.

В мае в ГФС сменилось руководство и на должность главы службы был назначен Роман Насиров. Он был избран в ходе участия в конкурсе.