Кабмин выделяет 21,5 миллиарда Фонду гарантирования вкладов

Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал в ходе заседания правительства.

"Сегодня Кабмин опубликует решение о выделении Фонду гарантирования вкладов 21,5 миллиарда гривень, - сказал Яценюк. – Фонд гарантирования вкладов обратился в правительство о помощи, потому что у Фонда гарантирования нет средств. И правительство принимает решение и передает средства в фонд, и прошу, чтобы эти средства были незамедлительно направлены на выплату вкладов в обанкротившихся банках. Отдельно прошу, чтобы работа Фонда гарантирования вкладов была прозрачной и эффективной".

Яценюк отметил, что такое решение правительства дает возможность получить дополнительную помощь от других партнеров, в том числе немецкого госбанка KWF.