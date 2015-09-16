Нацбанк начинает покупать доллары на межбанке для пополнения резервов

Национальный банк Украины для накопления международных резервов начинает регулярные аукционы по покупке валюты на межбанковском валютном рынке, в которых смогут принять участие все банки.

Как сообщается на сайте НБУ, планируется приобретать валюту в небольших объемах – до 10 млн долл. США в день по приемлемой цене, что позволит избежать давления на обменный курс гривни.

Регулятор разъяснил, что банки смогут подавать несколько заявок для участия в аукционе по разным курсам, при этом НБУ будет удовлетворять заявки, начиная с самого низкого курса продажи валюты, и оставляет за собой право признать аукцион несостоявшимся, если предложения банков будут неприемлемыми.

Нацбанк подчеркивает, что многомесячная стабилизация валютного рынка и ожидаемый значительный приток валютной выручки в страну от продажи нового урожая позволяют покупать валюту без риска негативного влияния на обменный курс.

Регулятор обещает публиковать детали о проведении аукционов, в том числе дату и время их проведения, перед каждым из аукционов, и напоминает, что с начала года приобрел на межбанковском валютном рынке 1,3 млрд долл. США.

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Как сообщал УНИАН, с момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года гривня обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза - до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от МВФ в рамках новой программы гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 грн/долл. в течение последних пяти месяцев.

Согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике от 21 июля 2015 года между Украиной и Международным валютным фондом, полная отмена ограничений на валютном рынке возможна после успешного завершения частичной реструктуризации государственного долга, докапитализации банков по результатам стресс-тестирования 2014 года и полного перехода НАК «Нафтогаз Украины» к приобретению валюты на межбанковском рынке напрямую, а не из золотовалютных резервов.