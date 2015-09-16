США могут увеличить финансовую помощь Украине – The Financial Times

США могут рассмотреть вопрос об увеличении финансовой помощи для Украины. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

Согласно сообщению, такая информация поступила из источника газеты в Минфине США накануне голосования в Верховной Раде Украины об утверждении соглашения о реструктуризации внешнего долга Украины в размере 18 млрд долл. США, которая стала объектом критики со стороны некоторых кредиторов и оппозиционных политиков.

"Существует перспектива предоставления дополнительного финансирования со стороны США и из других источников. Чтобы Украина стала успешной при существующих обстоятельствах, она будет нуждаться в поддержке от США, Европы, а также из других двух и многосторонних источников " – цитирует издание слова своего собеседника.

Кроме того, издание напомнило, что министр финансов США Джейкоб Лью упомянул о возможности предоставления Украине третьей кредитной гарантии в разговоре с журналистами во время встречи стран G20 в этом месяце, предупредив при этом, что "об этом еще немножко рано говорить."

Как сообщал УНИАН, 27 августа Украина и комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предполагает полное списание 4 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита на 4 года, а также установление единой процентной ставки по бондам на уровне 7,75%.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк рассчитывает, что Верховная Рада уже в этот четверг примет пакет законопроектов, необходимых для законодательного оформления долговой операции – реструктуризации части государственного долга.

В конце января 2015 года Украина и США подписали декларацию о предоставлении Киеву кредитных гарантий правительства Соединенных Штатов в объеме 2 млрд долл. Тогда же министр финансов США Джейкоб Лью заявил, что правительство США намерено предложить Конгрессу увеличить пакет кредитных гарантий до 3 млрд долл. в случае проведения в Украине реформ в сфере преодоления коррупции, реформирования энергосектора, улучшения делового климата.