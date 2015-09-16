Субсидии на оплату комуслуг уже получают 2,8 миллиона семей

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг уже назначены 2,8 миллионам семей, заявил министр социальной политики Павел Розенко на заседании правительства.

"На сегодняшний день уже почти 2,8 миллиона семей получили субсидии по новой реформированной системе", - сказал он.

По словам Розенко, план по назначению субсидий в полном объеме выполняют Сумская, Кировоградская, Житомирская, Винницкая и Донецкая области.

При этом меньше всего субсидий в связи с неэффективной работой местных органов социальной защиты назначено в Черновицкой, Запорожской, Закарпатской, Луганской, Харьковской и Одесской областях.

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Как сообщал УНИАН, объем средств, заложенный в государственный бюджет 2015 года на выплату субсидий, составляет 24,5 миллиарда гривень. Международный валютный фонд прогнозирует, что в 2016 году расходы на субсидии для населения Украины увеличатся по сравнению с 2015 годом почти вдвое, до 43 миллиардов гривень, из-за роста тарифов в энергетике. Премьер-министр подтвердил, что финансирование на выплату субсидий в 2016 году возрастет и составит порядка 50 миллиардов гривень.

В конце июля Кабинет министров Украины принял протокольное решение о персональной ответственности руководства Одесской, Харьковской, Черновицкой и Закарпатской областей за низкие показатели назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.