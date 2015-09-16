Кабмин ввел единую формулу растаможивания товаров

Об этом в ходе заседания правительства сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Нам надо исправить те преступные ошибки, которые были допущены на таможне в последние три месяца. В первую очередь речь идет о непрозрачном порядке растаможивания товаров. И сегодня Кабмин принимает решение о введении единого подхода и единой формулы растаможивания товаров – будь то в Киеве, во Львове или на Волыни, - сказал Яценюк. – Кроме того, мы внесли предложение о внедрении эксперимента об использовании доходов сверх индикативных планов. Делятся они следующим образом: 50% в государственный бюджет, 50% в местный бюджет. И потому правительство сегодня утверждает индикативные показатели. Порядок формирования порога – сколько надо собрать для того, чтобы получить превышение, которое можно использовать на решение проблем в каждой области».