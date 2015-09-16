Падение ВВП России с начала года ускорилось до 3,9%

Об этом сообщает Прайм со ссылкой на заявление главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева.

"У нас с вами на сегодня спад за восемь месяцев примерно 3,9% и есть. Для того чтобы мы имели ситуацию хуже, чем 3,9%, значит у нас должно быть углубление спада в четвертом квартале. Исходя из эффекта базы, трудно представить ситуацию, когда четвертый квартал этого года относительно четвертого квартала прошлого года будет хуже, чем третий квартал относительно третьего квартала прошлого года. Трудно представить себе такую ситуацию", - сказал он журналистам.

По словам Улюкаева, он не видит такого сценария развития ситуации. "Поэтому за эту величину - 3,9% - я не вижу сценария, при котором уйдет. Где-то около этого может быть", - прокомментировал он уточненную в минувшую пятницу оценку ЦБ по экономическому спаду в 2015 году в 3,9-4,4%.

На прошлой неделе Улюкаев сообщил, что Минэкономразвития РФ несколько ухудшит последнюю версию рабочего прогноза по спаду ВВП в 2015 году на 3,3%.

В конце августа глава МЭР заявлял, что российская экономика нащупала "дно", и итоги четвертого квартала будут заметно лучше третьего. Пока же спад ВВП в июле в годовом выражении ускорился до 4,6% с июньских 4,2%, говорил он.

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Отмечается, что по данным Росстата, спад экономики России в первом полугодии составил 3,4%.