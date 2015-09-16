Украина более чем на треть сократила экспорт и импорт товаров

Профицит внешней торговли товарами в Украине по итогам января-июля 2015 года составил 1,412 млрд долл., что в 2 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 673,7 млн долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров из Украины снизился на 34,8% - до 21,680 млрд долл., импорт - на 37,8%, до 20,268 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,07 (в январе-июле 2014 года – 1,02). Внешнеторговые операции в этот период проводились с партнерами из 209 стран мира.

Объем экспорта товаров в страны ЕС в январе-июле 2015 года, по сравнению с январем-июлем 2014 года, снизился на 33,9% - до 7,156 млрд долл., и составил 33% в общем объеме экспорта.

Импорт товаров из стран ЕС за этот период снизился на 27,2% - до 8,588 млрд долл., и составил 42,4% в общем объеме импорта.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 58,7% - до 2,760 млрд долл., объем импорта за этот период снизился на 61,5% - до 3,471 млрд долл.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, профицит внешней торговли товарами в Украине по итогам января-июня 2015 года составил 1,247 млрд долл., что в 3 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 408 млн долл.

По итогам 2014 года дефицит внешней торговли товарами Украины сократился в 29 раз - до 468,3 млн долл.