Россия на поддержку непризнанных государств тратит до $5 миллиардов в год

Аналитики частной разведывательно-аналитической компании Stratfor оценивают ежегодные затраты России на поддержку непризнанных государств в $5 млрд, передает «Газета.Ru».

Читайте такжеБанк России ухудшил экономические прогнозы - ожидает рецессию до 2018 года«Россия-матушка становится щедрой, когда речь заходит о ее коллекции малых государств. После развала Советского Союза России ничего не оставалось, кроме как поддерживать отколовшиеся республики, в частности Южную Осетию и Абхазию, а также Приднестровье. При этом, параллельно с экономическим ростом, количество российских солдат на этих территориях росло пропорционально росту финансирования республик», — говорится в докладе.

По данным Stratfor, ежегодная поддержка Абхазии Москвой составляет около $300 млн. Еще по $100 млн в год Россия выделяет Южной Осетии и Приднестровью, на эти средства, в частности, финансируются местные бюджеты. Поддержку оккупированного Крыма аналитики оценили в $2,4 млн ежегодно. Расходы на поддержку неподконтрольных Украине территорий Донбасса в Stratfor оценили примерно в $2 млрд.