Результат дружбы с Россией: экономисты прогнозируют ускорение роста цен в Беларуси

Экономисты Евразийского банка развития ожидают, что нынешней осенью может произойти ускорение темпов роста потребительских цен в Беларуси, передают "Белоруские новости".

Прогнозные оценки аналитиков ЕАБР приводятся в последнем выпуске макроэкономического дайджеста, который готовит банк.

Читайте такжеВ Беларуси на треть выросли просроченные задолженностиЭкономисты считают, что медленный рост цен в июле и августе был «частично связан с действием сезонных факторов», однако основное влияние на его динамику оказала политика денежных властей Беларуси.

«Де-факто ужесточение денежной политики на фоне усилий по поддержке стабильности белорусского рубля в июле-августе, отражением которого стало сжатие денежных агрегатов (кроме включающего валютную компоненту М3), скорее всего, является ключевым фактором в текущем снижении инфляции», — полагают аналитики ЕАБР.

В то же время эксперты ожидают, что осенью инфляция в Беларуси может ускориться.

«Рост потребительских цен в Беларуси должен несколько ускориться в течение осени под влиянием эффектов девальвации национальной валюты, которая состоялась во второй половине прошлого месяца, а также монетарных факторов, если ослабление контроля над курсом позволит остановить денежное сжатие», — считают аналитики ЕАБР.

Нацбанк Беларуси прогнозирует, что инфляция в этом году составит 18%. За январь-август потребительские цены выросли на 7,8%, в том числе на 0,2% в августе.