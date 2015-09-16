Яресько подписала соглашение о $500 миллионах кредита от Всемирного банка

Украина и Всемирный банк подписали соглашение о получении нашей страной нового кредита на 500 млн долл. для укрепления финансового сектора.

Как передает корреспондент УНИАН, со стороны Украины соглашение подписала министр финансов Наталия Яресько, со стороны Всемирного банка - директор представительства ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан.

По информации Всемирного банка, кредит будет выдан в рамках пакета финансовой помощи на 2015 год в 2 млрд долл., оглашенного банком в феврале этого года, и с учетом этого кредита поддержка Всемирного для Украины с начала года составит 1,215 млрд долл.

Как отметил Чимяо Фан после подписания соглашения, средства будут направлены на стабилизацию банковской системы, чтобы она могла кредитовать реальный сектор экономики и способствовать возобновлению экономического роста. «Финансовая помощь будет направлена на укрепление Фонда гарантирования вкладов физических лиц, завершение диагностики крупнейших банков и завершение рекапитализации банков, которые требуют пополнения капитала», - сказал он.

В свою очередь, Наталия Яресько поблагодарила Всемирный банк за многолетнюю поддержку и подчеркнула, что этот кредит чрезвычайно выгоден для нашей страны. «Кредит, который мы получаем сегодня, чрезвычайно выгоден для нас. Средства предоставляются на 17 лет, из которых 5-6 лет – льготный период, и стоит этот кредит только 1% годовых», - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины признал целесообразным привлечение займа от Всемирного банка для реализации системного проекта «Второй программный заем на политику развития финансового сектора» в размере 500 млн долл. США 20 августа.

Всемирный банк, предоставивший банковскому сектору Украины кредит в размере 500 млн долл. в 2014 году, рассматривал возможность увеличения этой кредитной линии еще на 500 млн долл. - до 1 млрд долларов. Решение ожидалось в начале 2015 года.