Яресько: непринятие законов о реструктуризации может приостановить программу с МВФ

Непринятие Верховной Радой Украины пакета правительственных законопроектов о реструктуризации на завтрашнем заседании ставит под угрозу получение нашей страной новых кредитов и может приостановить программу с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам министр финансов Наталия Яресько.

Министр напомнила, что получение новых кредитов, включая дополнительные гарантии на 1 млрд долл. от правительства США, зависит от успешного принятия парламентом пакета правительственных законопроектов о реструктуризации и завершения долговой операции.

«Если завтра Верховная Рада не примет решение, возможности относительно дополнительных финансовых ресурсов будут под угрозой. Прежде всего, это может приостановить программу с Международным валютным фондом», - сказала Яресько.

По ее словам, успешное завершение долговой операции гарантирует Украине стабильную платежеспособность, при этом каждый кредитор, который дает кредиты Украине, хочет быть уверенным, что наша страна не утратит платежеспособность.

«Боже упаси, чтобы завтра Верховная Рада не приняла эти законы», - подчеркнула Яресько.

Ранее министр сообщала, что обмен еврооблигаций Украины на новые бумаги в рамках согласованных с кредиторами условий реструктуризации начнется сразу после принятия пакета законов по реструктуризации и их подписания президентом Украины Петром Порошенко. По ее словам, принятие законов ожидается на этой неделе, в четверг.

Читайте такжеЯценюк уверен, что депутаты проголосуют за реструктуризацию госдолга

Как сообщал УНИАН, 27 августа Украина и комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предполагает полное списание 4 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита на 4 года, а также установление единой процентной ставки по бондам на уровне 7,75%.