Гривня снова опустилась ниже 22 за доллар
18:15, 16 сентября 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,5370/24,6710 грн/евро
REUTERS
В среду, 16 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,75/22,03 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,5370/24,6710 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3320/0,3340 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,8226 грн/долл., к этому часу было заключено 503 сделки на сумму 365,86 млн долл.
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