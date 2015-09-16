Розничная торговля замедлила падение - минус 23% к прошлому году

Оборот розничной торговли в Украине (без учета оккупированного Крыма и части зоны АТО) в январе-августе 2015 года снизился на 23,1% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (в сопоставимых ценах) – до 647,8 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, больше всего снизился оборот розничной торговли в Луганской и Донецкой областях – на 81,1% и 69,7%, до 5,3 млрд грн и 21,3 млрд грн соответственно.

Наименьшее сокращение розничного товарооборота за 8 месяцев текущего года наблюдалось во Львовской (на 12,8%, до 35,6 млрд грн), Черновицкой (на 13,2%, до 11,3 млрд грн), и Тернопольской (на 13,4%, до 12,8 млрд грн) областях.

При этом, розничный товарооборот в Киеве за отчетный период снизился на 13,3% - до 99,5 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине (без учета оккупированного Крыма и части зоны АТО) в январе-июле 2015 года снизился на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (в сопоставимых ценах) – до 559,874 млрд грн. В 2014 году розничный товарооборот в Украине сократился на 8,6% по сравнению с 2013 годом – до 903,535 млрд грн.