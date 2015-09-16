ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики

Если в июньской версии прогноза предполагалось, что по итогам 2015 года прирост ВВП составит 3,1%, то теперь эксперты ожидают, что он не превысит 3%.

Прирост ВВП, ожидаемый в 2016 году, теперь оценивается не в 3,8%, а в 3,6%, пишет РБК.

В то же время экономика США, по мнению экспертов ОЭСР, в 2015 году ускорит свой рост до 2,4% (вместо 2%), а экономика еврозоны — до 1,6% (вместо 1,4%).

Темпы роста экономики Китая в 2015 году, как и ожидалось ранее, замедлятся до 6,7% в этом году и до 6,5% в следующем году по сравнению с 7,4-процентным ростом в 2014 году.

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Ранее Citigroup оценила вероятность глобальной рецессии в ближайшие несколько лет в 55%. «Риски того, что глобальная экономика приближается к рецессии из-за замедления роста на развивающихся рынках, особенно в Китае, вполне осязаемы и нарастают», — написал в новом обзоре главный экономист банка Уильям Бойтер.

По словам Бойтера, глубина и длительность экономического спада будут умеренными, в отличие от 2009 года, когда общемировой ВВП упал на 2,1% (данные Всемирного банка). Бойтер определяет глобальную рецессию как замедление роста мирового ВВП до 2% и ниже.