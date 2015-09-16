Нацбанк укрепил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2182.2599 (16 сентября – 2199.8165)

100 EUR – 2450.2414 (16 сентября – 2490.1923)

10 RUR – 3.3101 (16 сентября – 3.2756)

Как сообщал УНИАН, в среду, 16 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,75/22,03 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,5370/24,6710 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3320/0,3340 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,8226 грн/долл., к этому часу было заключено 503 сделки на сумму 365,86 млн долл.