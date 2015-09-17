Россия в июле вложила почти $10 миллиардов в долговые бумаги США
09:07, 17 сентября 2015Финансы
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Россия в июле текущего года вложила 9,7 миллиарда долларов в долговые обязательства американского правительства.
REUTERS
Об этом сообщает Прайм со ссылкой обнародованные данные Минфина США.
"Вложения России в американские госбумаги по последним доступным данным за июль увеличились до 81,7 миллиарда долларов с 72 миллиардов долларов. Это по-прежнему почти на 30% меньше, чем год назад - по состоянию на июль 2014 года Россия располагала 114,5 миллиарда долларов в ценных бумагах США", - говорится в сообщении.
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Россия находится на 16-м месте среди крупнейших инвесторов в американский долг, лидируют КНР (1,24 триллиона долларов) и Япония (1,2 триллиона долларов).
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