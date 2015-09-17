Фонд гарантирования предложил НБУ ликвидировать неплатежеспособный банк "Столичный"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обратился в Национальный банк Украины с предложением об отзыве банковской лицензии и ликвидации небольшого банка "Столичный" (г. Сумы), в котором работает временная администрация.

Как сообщается на сайте фонда, в связи с намерениями ликвидировать банк с 15 сентября фонд приостановил выплаты его вкладчикам через отделения "Ощадбанка" для завершения формирования перечня вкладчиков, имеющих право на возмещение. Фонд обещает возобновить выплаты и сообщить об этом дополнительно на своем сайте.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 10 июля ввел временную администрацию в небольшой банк "Столичный" (г. Сумы) на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

Банк "Столичный" (ранее – "Бонус Банк") работает на рынке Украины в качестве Сумского регионального банка с 1993 года и входит в группу небольших финучреждений по объему активов.