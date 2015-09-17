Кремль меняет планы из-за кризиса: россиян ждет повышение пенсионного возраста

Премьер РФ Дмитрий Медведев 17 сентября проведет с министрами совещание по бюджету. Правительство уже отказалось от трехлетнего планирования и готовит бюджет только на 2016 г., однако Минфин просчитывает возможности бюджета на три года. Задача – сохранить к концу 2018 г. не менее 2 трлн руб. резервов суммарно в резервном фонде и фонде национального благосостояния (ФНБ), заявил министр финансов Антон Силуанов: «Несмотря на все сложности», пишут "Ведомости".

Из-за более низкой цены нефти недобор доходов за 2016–2017 гг. – 2,2 трлн руб., следует из расчетов Минфина, дефицит – 2,9 трлн и 3 трлн руб. соответственно: это уже с учетом частичного сокращения расходов, предусмотренных Основными направлениями бюджетной политики (ОНБП), против заложенных в «докризисном» законе о бюджете на 2015–2017 гг.

В качестве мер экономии Минфин предлагает повышение пенсионного возраста уже с 2016 г. Экономия от этого – от 620 млрд до 1,3 трлн руб. за три года в зависимости от скорости повышения: по 6 месяцев или по 1 году в год, до 65 лет для мужчин и женщин.