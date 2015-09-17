Яценюк обеспокоился "прозрачностью" принятия законов о внешнем долге
Премьер отметил, что речь идет о будущем страны и об одном из самых важных финансовых соглашений за всю историю страны.
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк выступил с призывом провести прозрачное обсуждение и принятие законопроектов о реструктуризации части государственного долга, договоренность о которой была достигнута с Комитетом кредиторов Украины в августе текущего года.
"Мы предлагаем провести открытое публичное обсуждение. И на все вопросы, которые есть у депутатов, мы дадим четкие ответы. Речь идет о будущем страны и об одном из самых важных финансовых соглашений за всю историю страны", - сказал Яценюк в ходе выступления в парламенте.
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Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в январе-мае сократилась на 2,151 млрд долл., или на 3,08%, - до 67,661 млрд долл.
В 2014 году государственный и гарантированный государством долг снизился на 4,53% - до 69,794 млрд долл. в валюте, а в гривневом эквиваленте вырос в 1,9 раза - до 1,101 трлн грн.
По прогнозам Национального банка Украины, государственный и гарантированный государством долг в 2015 году достигнет 95% ВВП.
Действующий госбюджет Украины на 2015 год предполагает доходы на уровне 502,260 млрд грн, расходы - 566,870 млрд грн, предельный объем дефицита в размере 75,820 млрд грн, или 4,1% ВВП, потолок госдолга на уровне 1,394 трлн грн.