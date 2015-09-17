Премьер Финляндии для экономии предложил отказаться от отпускных

Премьер Финляндии Юха Сипиля в телеобращение к народу страны предложил отказаться от отпускных денег или увеличить ежедневное рабочее время на 20 минут. Эти меры, по его словам, могли бы стать альтернативой для правительственного пакета по сокращению расходов на финский труд, передает Yle.

Читайте такжеПроблемы России угрожают экономике Финляндии оказаться в числе самых слабых в ЕСДля внесения альтернативных предложений премьер отвел несколько дней. После этого правительственным пакетом мер займется парламент, отметил Сипиля.

Премьер подчеркнул, что предложенные правительством меры являются намного более жесткими, чем меры, которые могут предложить сами организации рынка труда.

Сипиля отметил, что получил свой мандат для проведения реформ от избирателей. Медлить и жить в кредит больше нельзя, подчеркнул он. Премьер заверил, что будет делать все возможное для того, чтобы реформы были проведены справедливо и с равным ко всем отношением. Он также пообещал прислушаться к мнению организаций рынка труда при обновлении трудового законодательства.

Сипиля прировнял трудности Финляндии к положению дел в кризисных странах ЕС. В качестве примера он привел Ирландию и Португалию, которые, по его мнению, провели более жесткие реформы, чем те, которые предлагает финское правительство. Он также напомнил об энтузиазме, с которым финны давали советы Греции - нужно самому следовать этим советам. Нельзя допустить, чтобы другие принимали за нас решения, подчеркнул премьер.