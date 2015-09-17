Россия не получит от Украины лучших условий реструктуризации долга – Яценюк

Российская Федерация как один из кредиторов Украины не получит лучших условий реструктуризации долга, объем которого составляет 3 млрд долл., заявил в ходе выступления в парламенте премьер-министр Арсений Яценюк.

«Россия требует выплаты всего долга. Но с этой трибуны я хочу снова сказать: лучших условий для России не будет. Или принимаете эти условия, или других условий Россия не получит», – сказал Яценюк.

Читайте такжеРоссия не намерена вести с Украиной переговоры по реструктуризации долга и готова судиться Как сообщал УНИАН, 27 августа Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предусматривает полное списание 4 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита на 4 года, а также установление единой процентной ставки по бондам на уровне 7,75%. Российским кредиторам предложили такие же условия реструктуризации долга в объеме 3 млрд долл.

Российская сторона уже заявила о том, что не будет принимать участие в реструктуризации долга.

Однако Минфин США призвал всех кредиторов Украины как можно скорее завершить переговоры по долговым операциям.

Справка УНИАН. 17 декабря 2013 года президент РФ Владимир Путин и президент Украины Виктор Янукович договорились о предоставлении российской стороной кредита Украине в объеме 15 млрд долл. Кредит предусматривал обмен средств на суверенные евробонды Украины. Первый транш кредита в объеме 3 млрд долл. был предоставлен Украине в конце декабря 2013 года. Дальнейшие транши Украина не получала. Выплата долга в 3 млрд долл. была запланирована на декабрь 2015 года. Однако «российский» долг вошел в перечень долгов перед частными кредиторами, который подлежит реструктуризации.