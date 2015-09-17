Яресько не исключает, что Украина может пойти еще на одну реструктуризацию долга

Украина в случае ухудшения ситуации в стране, как любой должник, имеет возможность снова провести реструктуризацию своих долгов, заявила министр финансов Украины Наталия Яресько, выступая в Верховной Раде.

«Если страна в сложном положении, Боже упаси, ситуация на востоке ухудшилась, Украина всегда имеет возможность, как любой должник, снова провести реструктуризацию долгов», - сказала она.

Читайте такжеРоссия не получит от Украины лучших условий реструктуризации долга – Яценюк Отвечая на критику предложенной Минфином модели возможной будущей компенсации потерь кредиторов от списания нашего долга, если рост ВВП превысит страны 3%, министр подчеркнула, что это только гипотетическая возможность для кредиторов, а не реальные будущие расходы Украины.

«Я только «за» рост ВВП свыше 4%, свыше 6%, свыше 10% ежегодно. Но если будет рост реального ВВП 6% ежегодно, от следующего, к примеру, до 40 года, то наш ВВП будет 1 трлн американских долларов или больше. Это не реально по цикличности экономических ситуаций – иметь постоянно 6% роста невозможно, возможны колебания в ту или иную сторону», - пояснила она.

При этом министр отметила, что даже если такой рост ВВП возможен, то страна с ВВП в 1 трлн долл. может позволить себе выплаты по долгам на сумму порядка 50 млн долл.

Ранее министр финансов заявляла, что непринятие Верховной Радой пакета правительственных законопроектов о реструктуризации на сегодняшнем заседании ставит под угрозу получение нашей страной новых кредитов и может приостановить программу с Международным валютным фондом. По ее словам, обмен еврооблигаций Украины на новые бумаги в рамках согласованных с кредиторами условий реструктуризации начнется сразу после принятия пакета законов по реструктуризации и их подписания президентом Украины Петром Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 27 августа Украина и комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предполагает полное списание 4 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита на 4 года, а также установление единой процентной ставки по бондам на уровне 7,75%.