Гривня на межбанке укрепилась сразу на 28 копеек

В четверг, 17 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,60/21,75 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,4680/24,6310 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3290/0,3310 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,4968 гривни/доллар, к этому часу было заключено 53 сделок на сумму 22,14 миллиона долларов.