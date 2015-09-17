Рада поддержала реструктуризацию госдолга Украины

Верховная Рада Украины конституционным большинством поддержала пакет подготовленных правительством законопроектов о реструктуризации части государственного долга, договоренность о которой была достигнута с Комитетом кредиторов в конце августа текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, пакет законопроектов состоял из 4 документов, за каждый из которых были отданы более 300 голосов парламентариев при необходимых 226.

Решением парламента внесены изменения в Бюджетный, Налоговый кодексы, а также в закон о ценных бумагах и фондовом рынке в части определения термина государственных деривативов - их выпуска, обслуживания и погашения, а также в части приоритетности реструктуризированных долгов перед долгами, которые не попали в перечень реструктуризируемых. Поправки в Налоговый кодекс касаются правил налогообложения кредиторской задолженности и доходов компаний-заемщиков гарантированных государством кредитов.

Перед голосованием перед парламентариями выступил премьер-министр Арсений Яценюк. Он еще раз уточнил условия реструктуризации и обратил внимание на необходимость принятия «ответственных решений». «Мы провели полное обсуждение Соглашения о реструктуризации. Это сознательное и ответственное решение» - сказал Яценюк.

В свою очередь, комментируя результаты голосования председатель Верховной Рады Владимир Гройсман отметил, что парламент проявил единство и показал, что может быть партнером правительству. "Только что украинский парламент продемонстрировал коалиционному правительству, причем все фракции и группы, что мы являемся надежными партнерами правительства", – сказал Гройсман. При этом он предложил парламентариям, если захотят, привезти такое же соглашение о реструктуризации или «лучше». «Я подпишу командировку – в любом составе, в любую страну», - сказал Гройсман.

Читайте такжеЯресько не исключает, что Украина может пойти еще на одну реструктуризацию долга

Как сообщал УНИАН, 27 августа Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предусматривает полное списание 4 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита на 4 года, а также установление единой процентной ставки по бондам на уровне 7,75%.

Договоренности с кредиторами были оформлены в пакет законопроектов, подготовленных правительством. Как подчеркивала министр финансов Наталья Яресько, непринятие законопроектов могло бы привести к дефолту и приостановить выполнение программы реформ, утвержденной Международным валютным фондом.