Рада увеличила с 1 сентября минимальную зарплату и прожиточный минимум на 13%

Верховная Рада Украины увеличила с 1 сентября минимальную зарплату до 1378 гривень и прожиточный минимум до 1 330 гривень, то есть на 13%.

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено законом Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2015 год” (№3060), который сегодня поддержали 340 народных депутатов из 357, зарегистрированных в сессионном зале.

Министр финансов Украины Наталья Яресько отметила, что по итогам 8 месяцев 2015 года “наблюдается устойчивая динамика перевыполнения доходной части общего фонда госбюджета”.

Яресько сообщила, что предлагается плановые доходы госбюджета на 2015 год увеличить на 14,3 миллиарда гривень.

По ее словам, это планируется сделать за счет поступлений от НДС - 9,2 млрд, ввозной пошлины - 3,8 миллиарда, налога на прибыль предприятий - 1,6 миллиарда гривень, налога и сбора на доходы физических лиц - 0,3 миллиарда гривень, и других поступлений -1,5 миллиарда гривень.

Она сообщила, что 10 миллиардов гривень дополнительных поступлений будут направлены на повышение социальных стандартов.

Яресько отметила, что с 1 сентября минимальная заработная плата возрастет с 1 218 гривень до 1 378 гривень, а прожиточный минимум - до 1330 гривень.

“То есть оба показателя будут увеличены на 13%”, - отметила Яресько.

Она добавила, что размер минимальной пенсии превысит 1074 гривни, увеличиваются социальная помощь и стипендии.

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Яресько сообщила, что данным законом предусмотрено направить 2,7 миллиарда гривень дополнительно на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, отопление и горячую воду для населения, 0,9 миллиарда - на оборону и правоохранительную деятельность, 0,3 млрд грн - на пополнение резервного фонда, 0,2 миллиарда гривень - на приобретение цифровых маммографов и ультразвуковых диагностических приборов отечественного производства, 0,25 миллиарда гривень - на другие первоочередные расходы.