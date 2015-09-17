В Украине вдвое сократят количество налоговых инспекций

Государственная фискальная служба в рамках проводимой институциональной реформы намерена сократить количество государственных налоговых инспекций до 161 с 311, сообщается на сайте ГФС.

Согласно сообщению, это позволит значительно снизить бюрократические препятствия в обслуживании налогоплательщиков.

Отмечается, что соответствующее постановление уже находится в Министерстве финансов, и после его подписания начнется реструктуризация.

ГФС отмечает, что на следующем этапе реформы планируется еще большее сокращение территориальных единиц для полного устранения нагрузки на налогоплательщиков и переход в сервисный характер взаимодействия с плательщиками.

Также, по данным Фискальной службы, на подписи в Минфине находится штатное расписание ГФС, после его утверждения служба начнет реализацию проекта по полному обновлению кадрового состава центрального аппарата. Каждая штатная единица Фискальной службы должна пройти тестирование для перехода к новой структуре. Если по результатам тестирования работники не будут соответствовать требованиям, на вакантные должности будет проводиться отбор среди претендентов не из системы.

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Как сообщал УНИАН, подготовка институциональной реформы ГФС является одним из предварительных условий для выделения Украине второго транша в рамках программы расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда.

Результатом реформирования Государственной фискальной службы, которое должно завершиться до конца 2016 года, должна стать ликвидация коррупции в ГФС, а также устранение возможностей для контрабанды и уклонения от налогов.