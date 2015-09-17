Нацбанк с начала года купил на межбанке $1,5 миллиарда

Национальный банк Украины с начала 2015 года приобрел на межбанковском валютном рынке 1,5 млрд долл. США, сообщается на сайте регулятора.

НБУ напомнил, что планирует в ближайшее время начать проведение регулярных аукционов небольших объемов, до 10 млн долл., по покупке иностранной валюты для накопления международных резервов.

Как сообщал УНИАН, с момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года гривня обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза - до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

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После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от МВФ в рамках новой программы, гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 грн/долл. в течение последних пяти месяцев.