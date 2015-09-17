МВФ доволен Радой, поддержавшей реструктуризацию внешних долгов

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд приветствует решение украинского парламента, поддержавшего Соглашение о реструктуризации части государственного долга, достигнутое с Комитетом кредиторов в конце августа текущего года, и призывает всех кредиторов Украины последовать условиям реструктуризации. Об этом в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заявил глава Департамента внешних связей Фонда Джерри Райс.

«Украинский парламент принял сегодня пакет законопроектов по реструктуризации части государственного долга, основанных на соглашении (с Комитетом кредиторов - УНИАН). Мы уже не раз подчеркивали, что реализация Соглашения является крайне необходимой для достижения условий долговой операции. И очень важно, чтобы все кредиторы приняли условия реструктуризации и последовали им», - сказал Райс.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 сентября, Верховная Рада Украины конституционным большинством поддержала пакет подготовленных правительством законопроектов о реструктуризации части государственного долга, договоренность о которой была достигнута с Комитетом кредиторов в конце августа текущего года. Решением парламента внесены изменения в Бюджетный, Налоговый кодексы, а также в закон о ценных бумагах и фондовом рынке в части определения термина государственных деривативов - их выпуска, обслуживания и погашения, а также в части приоритетности реструктуризированных долгов перед долгами, которые не попали в перечень реструктуризируемых. Поправки в Налоговый кодекс касаются правил налогообложения кредиторской задолженности и доходов компаний-заемщиков гарантированных государством кредитов.

27 августа Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предусматривает полное списание 4 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита на 4 года, а также установление единой процентной ставки по бондам на уровне 7,75%.

Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга в рамках новой программы с МВФ в марте этого года и рассчитывает в результате отсрочки выплат по долгам и их частичного списания сэкономить до 5,2 млрд долл. в этом году и до 15,3 млрд долл. в ближайшие 4 года. Кроме того, двумя другими обязательными требованиями Фонда являются сокращение долга до 70% ВВП и снижение необходимости во внешнем финансировании до 10-12% к 2020 году.