Спасение от дефолта

«Чудо» свершилось. Верховная Рада поддержала правительственный пакет законов о реструктуризации, который включает изменения в бюджетный и налоговый кодексы, закон о ценных бумагах и фондовом рынке, а также постановление, разрешающее правительству проводить операции с госдолгом. Таким образом, достигнутое соглашение с кредиторами в комплекте с принятыми законами позволят снизить внешний долг Украины на 3,6 млрд долл. и перенести погашение еще 11,5 млрд долл. на 4 года, чтобы в этот период оздоровить экономику и оживить привлечение инвестиций, как это предусмотрено программой с Международным валютным фондом.

«Я поздравляю, это - победа Украины, уважаемые друзья», - сказал глава парламента Владимир Гройсман, резюмировав итоги голосования и трехчасового обсуждения проектов законов по реструктуризации. «Более 300 голосов – это чрезвычайно важное решение. Это говорит о том, что этот парламент может делать правильные вещи для Украины», - похвалил спикер Верховной Рады себя и своих подопечных.

За событиями в парламенте наблюдала вся страна. На удивление, все прошло более-менее гладко.

Новые долги или дефолт

Причины для повышенного интереса общественности к заседанию парламента 17 сентября очевидны. Прежде всего, депутаты в течение последней сессионной недели показывали просто катастрофическую неявку на заседания, проваливая голосования даже за предварительно согласованные между фракциями решения. Кроме того, премьер-министр Арсений Яценюк и министр финансов Наталия Яресько нагнетали обстановку вокруг проектов законов по реструктуризации за несколько дней до голосования и в ходе обсуждения документов в сессионном зале.

«Голосование за этот пакет будет означать голосование за экономический рост страны, за приток иностранных инвестиций, за создание новых рабочих мест и увеличение зарплат, пенсий, социальных стандартов, – сказал глава правительства. – Неголосование за этот пакет означает фактическое объявление дефолта, и неголосование означает то, что украинские граждане не получат повышения социальных льгот, стандартов и зарплат». Он подчеркнул, что процесс реструктуризации украинских долгов поддерживается международными партнерами, включая Международный валютный фонд и страны G7, кроме Российской Федерации.

«Россия требует выплаты всего долга. Но с этой трибуны я хочу снова сказать: лучших условий для России не будет. Или принимаете эти условия, или других условий Россия не получит», – подчеркнул Яценюк, укрепляя депутатов в мысли, что те, кто против правительственной инициативы, по сути, поддержат агрессора в его стремлении сорвать планы по восстановлению нашей страны.

Вторила начальнику и министр финансов. «Боже упаси, чтобы завтра Верховная Рада не приняла эти законы. Возможности относительно дополнительных финансовых ресурсов будут под угрозой. Прежде всего, это может приостановить программу с Международным валютным фондом», - заявляла накануне дня голосования Яресько, подчеркивая, что только в случае успешного завершения реструктуризации Украина может рассчитывать на дальнейшую финансовую помощь международных партнеров и позволить себе долгожданное повышение социальных стандартов уже в этом году.

В поддержку проектов сразу после их представления выступили парламентские фракции «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», депутатская группа «Выдродження» и, после некоторых колебаний, «Самопомич». «Решение в том, чтобы в обмен на списание 3,6 млрд долл. и некоторого времени нашего экономического роста мы могли отдать нашим кредиторам фактически от 13 млрд до 40 млрд долл., а может даже больше при условии роста… Мы считаем, что это - несправедливо, но если вдруг сегодня мы с вами не примем это ответственное решение, то информация от нашего решения для финансовых рынков будет такой, что гривня упадет, упадет чрезвычайно драматически», - сказала представитель «Самопомочи» Алена Бабак.

Лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко настойчиво брала слово после презентации каждого из трех законов в пакете, чтобы жестко раскритиковать инициативы правительства, но предложила поддержать их «со слезами на глазах», попутно потребовав отставки правительства, чтобы новый Кабмин мог пересмотреть соглашение с кредиторами.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко также выступил с резкой критикой и заявил, что можно было бы добиться от кредиторов лучших условий, но в итоге и его фракция поддержала проекты в ходе голосования.

Против правительственных законопроектов проголосовали всего 8 из 353 присутствующих в зале депутатов. И Гройсман предложил им поехать к кредиторам и самим договориться, для чего он готов выписать «командировку в любом составе в любую страну».

Камень преткновения

Самые большие опасения депутатов вызвал предложенный Минфином механизм компенсации потерь кредиторов, которые согласились на частичное списание долга, при росте ВВП Украины более чем на 3% ежегодно после 2020 года. Пытаясь делить шкуру неубитого медведя, народные избранники переживали, что придется много отдать кредиторам, если наша страна покажет хороший экономический рост. В ответ на эти опасения министр финансов несколько раз подчеркивала, что будет чрезвычайно рада росту ВВП Украины свыше 4%, 6% и даже 10% ежегодно, что маловероятно с учетом цикличности развития экономики, при этом уточняя, что при росте ВВП, к примеру, на 6%, показатель превысит 1 триллион американских долларов, а для страны с таким ВВП оплатить по долгам 50 млрд долл. не составит труда.

«Если страна в сложном положении, Боже упаси, ситуация на востоке ухудшилась, Украина всегда имеет возможность, как любой должник, снова провести реструктуризацию долгов. Вы видите, что с Греций было недавно: ни один раз, ни два так делают», - успокоила Яресько.

Тем не менее, депутаты наперебой продолжали повторять одно и то же после каждого законопроекта – про долговое «ярмо» для народа, толком не аргументируя свою позицию и не предлагая достойных альтернатив.

«К сожалению, никакого списания долгов нет. Украина их оформляет новыми обязательствами, которые должна выплачивать в течение 20 лет, начиная с 1 января 2021 года», - отметил депутат от БПП, в прошлом министр финансов Виктор Пинзеник, чье выступление можно назвать наиболее профессиональным среди шквала голословного популизма парламентариев.

Он обратил внимание, что в зависимости от темпов роста ВВП сумма выплат растет критическими темпами, по некоторым оценкам даже превышая сумму списания. «Украинская экономика развивалась с 2000 по 2008 год включительно. Средние темпы роста за этот период были 6,9%. В этот период были темпы 9,1%, 9,6% и даже 12% роста», - напомнил Пинзеник, отметив, что при таком росте ВВП суммы выплат кредиторам вырастут в разы.

Наименее профессиональным можно назвать выступление Тимошенко.

«Сегодня, когда облагаются пенсии налогом, когда облагаются налогами все сегодня, в это время людей, которые зарабатывают сверхприбыли, освобождают от налогообложения», - кричала она с трибуны, критикуя законопроект о налоговых льготах для украинских предприятий, добившихся реструктуризации долгов. «Законопроект не касается тех вопросов, которые сейчас были озвучены с трибуны, а касаются только кредиторской задолженности государственных предприятий», - парировала с места руководитель профильного парламентского комитета Нина Южанина. Она перечислила названия предприятий и пояснила, что они не будут освобождены от налогов полностью, а смогут не учитывать списанную кредиторскую задолженность в качестве доходов для налогообложения.

Итак, законы приняты и, вероятнее всего, президент Петр Порошенко безотлагательно их подпишет, а уже на следующей неделе Минфин начнет анонсированный ранее обмен реструктуризированных облигаций на новые и приостановит платежи по старым бумагам. Сторонников и противников идеи реструктуризации долгов рассудит время. Ближайшие четыре года станут решающими для нынешней политической элиты, в течение которых она сможет либо доказать, что пришла всерьез и надолго, либо признаться, что просто отодвинула решение проблемы по принципу «не мы брали – не нам и отдавать».

Ольга Гордиенко (УНИАН)