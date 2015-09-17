Гривня укрепилась еще на 10 копеек - 21,65 за доллар

В четверг, 17 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,50/21,65 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,3380/24,5030 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3270/0,3290 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,5981 грн/долл., к этому часу было заключено 676 сделок на сумму 504,41 млн долл.