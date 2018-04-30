Законы о реструктуризации приняли. Что дальше

Верховная Рада дала в руки Кабмину легальный инструмент для завершения долговой сделки с кредиторами, приняв 17 сентября конституционным большинством пакет законов по реструктуризации. Но вопросов остается много – является ли это событие историческим, каким будет дальнейший сценарий, когда будет закрыта сделка с Комитетом кредиторов, какова судьба российского долга и что имела ввиду Яресько, когда говорила о возможности Украины снова заняться пролонгацией внешних обязательств. Прояснить ситуацию УНИАН попросил экспертов.

Юрий Товстенко, начальник отдела по работе с долговыми ценными бумагами на локальных рынках инвесткомпании Concorde Capital:

В целом реструктуризацию госдолга можно считать историческим событием для Украины – впервые в истории нашей страны был применен такой инструмент, тем более он принят законодательным органом. Ранее только на основании практики других стран мы знали, что такие инструменты привлекаются.

Дальше Украине нужно завершить эту сделку. Как заявлял уполномоченный Кабинета министров по внешнему долгу Виталий Лисовенко, ожидается, что при нормальном процессе сделка будет полностью закрыта 28 октября. И первый главный рубеж сегодня пройден – Кабмин поддержала Верховная Рада, теперь должны состояться технические согласования. Нужно все доукомплектовать – тем держателям, которые не входят в Комитет кредиторов, будут предложены аналогичные условия. Все нужно будет переформатировать, необходимо немного времени, чтобы все облечь в соответствующую форму. Формально – заменить одни бумаги на другие. Но учитывая то, что в достигнутом Меморандуме есть желание обеих сторон это сделать, и Верховная Рада его поддержала, то никаких проблем не будет. Все идет своим чередом. И это - очень хорошо.

Что касается заявления Яценюка – Россия может не рассчитывать на другие условия реструктуризации долга, то это – сто процентов. Украина имеет право и возможность еще раз предложить России те же условия, которые были достигнуты на переговорах с Комитетом кредиторов. Если Россия откажется, то, думаю, данный вопрос перейдет в юридическую плоскость, судебные разбирательства, которые будут тянуться очень долго. Не юрист, не могу сказать, как все будет решаться. Явно одно – дефолт Украины по российским облигациям в январе наступит, но он никак не повлияет на другие ценные бумаги. Кросс-дефолт будет исключен. К этому времени будут выпущены новые бумаги, в которых российских долг будет выделен. И это самое главное, что нужно было Украине – вытянуть российский долг с общего пакета, предложить еще раз аналогичные заключенным условия, а потом могут и быть какие-то качели, но это уже не важно.

Относительно заявления Яресько, что Украина в случае ухудшения ситуации в стране, как любой должник, имеет возможность снова провести реструктуризацию своих долгов, то, на мой взгляд, это была общая фраза, которая касается ситуации - когда кому-то очень плохо, то он имеет право попросить отсрочек и поблажек. Относительно Украины сейчас это будет неприменимо. Согласно договоренности с кредиторами, весь публичный долг Украины, по внешним облигациям, растягивается до 2019 года, то есть, четыре года мы ничего не будем вообще платить. Мы этого хотели, и мы это получили. Нет смысла делать подобное еще раз.

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital:

То, что произошло в Верховной Раде – не историческое событие, обычное техническое решение, одно из многих. К тому же, оно было предсказуемо, и не только потому, что у самих депутатов много еврооблигаций, они просто доводить до дефолта не хотят.

Далее будет длительный процесс технической части. До 28 октября могут успеть, а могут и не успеть его закрыть. Ведь изначально голосование в Верховной Раде планировалось 1-2 сентября. Оно сдвинулось на две недели, соответственно, теперь сдвинутся сроки по всему.

Что касается заявления Яценюка, что Россия может не надеяться на лучшие условия реструктуризации, то согласно условиям сделки, все кредиторы должны быть в равных условиях. То есть, мы не имеем права предлагать что-то другое, иначе это будет случай дефолта по новым облигациям.

Российский долг мы отдавать не будем. На реструктуризацию и россияне не пойдут. Трудно представить любого министра в российском правительстве, который придет к Путину и скажет: «Владимир Владимирович, мы списали Украине 20% долга, и теперь будем ждать, когда она станет очень успешной и получим бонусы».

На самом деле в январе по российским бумагам будет дефолт. И все пойдут в суд. Это будет не Басманный, а Лондонский суд, который, высока вероятность, станет на нашу сторону. В любом случае, процесс длительный, займет год, два и так далее – либо ишак сдохнет, либо падишах.

Другое дело, что ситуация коснется рейтингов Украины. Мы не можем предсказать поведение рейтинговых агентств, но случай дефолта будет. Кстати, то, что мы сейчас входим в процесс реструктуризации, то это – уже дефолт. Поэтому все рейтинговые агентства в ближайшее время нам выставят дефолтный рейтинг. Предсказать сложно, как быстро мы из него выйдем. В принципе, рейтинг нам будет важен, когда мы пойдем за новыми деньгами. В ближайшее время мы этого делать не будем. Это мы планировали на 2017 год, возможно, на второе полугодие 2016 года. К тому времени, вполне возможно, рейтинговые агентства, как и инвесторы, выведут за скобки российский бонд, и будут оценивать Украину нормально.

По поводу заявления Яресько, что Украина может в случае ухудшения ситуации снова провести реструктуризацию своих долгов, то это – общая фраза. Это – ответ на нелепый вопрос депутатов: можем ли? Можем, хотим – не хотим, будем - скорее всего, не будем.

Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера:

По большому счету, голосования в Верховной Раде и не нужно было. Решение принималось Кабинетом министров, который был уполномочен проводить реструктуризацию. С другой стороны, правительство пытается застраховаться, чем и является голосование в парламенте, потому что часть вопросов реструктуризации очень контроверсионная. Исходя из этого Кабмин и хочет заручиться поддержкой парламента.

Что касается дальнейшего, то есть несколько возможных сценариев. Первый и основной – реструктуризация идет по плану, который был обозначен во время главных переговоров с кредиторами: 20% списания, удлинение нашего долга на четыре года, увеличение процентной ставки на пол процента и введение дополнительных ценных бумаг для инвесторов в украинские ценные бумаги – евробонды, которые будут привязаны к нашему ВВП на период 2020-2040 год, на 20 лет. Вот почему это – длительная перспектива, поэтому Кабмин и старается перестраховаться.

Второй сценарий – мы скоро увидим иски в судах от инвесторов, которые не согласны на эти условия. Первым, наиболее вероятно, мы увидим иск в Лондонском арбитраже от Российской Федерации. Вторая группа исков – от миноритарных инвесторов, владеющих незначительными пакетами и считающих, что их права были ущемлены. Возникает серьезный вопрос о том, что нарушен общий подход к инвесторам, которые должны были получить свои выплаты уже в октябре, а это перенесено еще на четыре года. А для тех, кто получил бы свои выплаты в 2019 году, срок погашения вырос только на полгода. Это – явное нарушение, и иски неизбежны.

В целом данная реструктуризация – очень сложная операция, повторюсь, там много контроверсионных вопросов. Вот Кабмин и перестраховывается, он не хочет брать на себя всю ответственность.

Что касается заявления Яценюка, то большой вопрос – можем мы или нет предлагать другие условия России. Карта, которую играет Москва против Киева, в данном случае состоит в том, что эти деньги не могут расцениваться как коммерческий долг. А желание Киева – обратное, именно коммерческий долг. У Москвы есть очень четкие два аргумента. Первый – в декабре 2013 года, когда Украина могла занимать деньги только под минимум 12% годовых, Российская Федерация купила украинские евробонды под 5% годовых. Премиальные 7%, которые получила Украина, это для Москвы свидетельство того, что Киев не сделал обычное коммерческое размещение, а получил деньги по межправительственному займу. И совсем другой вопрос – почему были даны премиальные 7%. Возможно, как взятка старой власти, что озвучивал Яценюк, может быть, что угодно – и покупка лояльности старого украинского режима, но факт остается фактом – это было на 7% дешевле, чем на рынке. Вторая карта России - деньги взяты из их суверенного фонда, то есть, это не были деньги какой-то коммерческой организации. Кстати, и это единственный аргумент, который может использовать Киев против Москвы – данные деньги не суверенные, а квазисуверенные. В любом случае, судя по сигналам, которые идут из Москвы, очень вероятен сценарий, что документы будут поданы в Лондонский арбитраж, Россия будет настаивать на возврате средств.

Украина должна быть голова к длительному разбирательству этого случая в Лондонском арбитраже. В идеальном варианте, Украине нужно немедленно готовить документы для суда, объясняющие ее позицию. Нужно это сделать заранее, а не в последний момент. Учитывая высокую вероятность подачи иска Россией, наша страна должна через несколько часов после нее подать свой пакет документов в суд. Политические заявления, которые делает премьер, это – хорошо, но этого недостаточно для такого уважаемого органа как Лондонский арбитраж. Это – не украинский суд, который может принять решение, соответствующее заявлениям премьера.

Относительно высказывания Яресько о возможности Украиной еще раз провести реструктуризацию, думаю, министр намекает на форс-мажор. Страна, которая находится в состоянии войны, в данном случае – не Украина, мы официально не находимся в состоянии войны, у нас – АТО, но если речь идет о войне, то это и есть форс-мажор. Тогда замораживаются вообще все выплаты. Но в данном случае нужно быть готовыми и к тому, что замораживается сотрудничество с мировыми финансовыми институтами, прежде всего с МВФ. Это – совсем другая система координат. Если Яресько на это намекает, то я понимаю, что это может случиться.

В целом, нынешняя реструктуризация отнюдь не означает, что не может состоятся еще одна. Но провести еще одну реструктуризацию – самый плохой вариант. И нацеливаться на это на сегодняшнем этапе – сигнал крайне негативный для рынка. То, что сделано, уже сделано, это хорошо для Украины в краткосрочном периоде времени. Реструктуризация может стать очень проблематичной в средней долгосрочной перспективе – свыше 4, 10 лет. Пугать инвесторов тем, что может быть еще одна реструктуризация нельзя. Не нужно вносить интригу в финансовый сектор, который живет зачастую иррациональным поведением и сплетнями. И сплетнями больше, чем какой-нибудь уездный театр. И вбрасывать их, провоцировать – не в интересах Украины. Я бы был более острожным.

***27 августа Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предусматривает полное списание 4 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита на 4 года, а также установление единой процентной ставки по бондам на уровне 7,75%. Договоренности с кредиторами были оформлены в пакет законопроектов, которые приняла ВР 17 сентября.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд приветствует решение украинского парламента и призывает всех кредиторов Украины последовать условиям реструктуризации. МВФ пока не выносил каких-либо решений о статусе долга в объеме 3 млрд долл. перед РФ.

17 декабря 2013 года президент РФ Владимир Путин и в то время президент Украины Виктор Янукович договорились о предоставлении российской стороной кредита Украине в объеме 15 млрд долл. Кредит предусматривал обмен средств на суверенные евробонды Украины. Первый транш кредита в объеме 3 млрд долл. был предоставлен Украине в конце декабря 2013 года. Дальнейшие транши Украина не получала. Выплата долга в 3 млрд долл. была запланирована на декабрь 2015 года.

Нана Черная (УНИАН)