МВФ пока не принял решения о статусе "российского" долга в $3 миллиарда

Об этом в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заявил глава Департамента внешних связей Фонда Джерри Райс.

«Что касается российского долга, то Украина в июне выплатила по нему купонный платеж. Следующий платеж предположительно должен был бы состоятся в конце года – в декабре (если бы Украина не вела переговоров о его реструктуризации - УНИАН), - сказал Райс. – Что касается статуса этого долга, то решение о нем должен выносить Совет директоров Фонда. И пока никаких решений на этот счет Совет не выносил».

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Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года президент РФ Владимир Путин и президент Украины Виктор Янукович договорились о предоставлении российской стороной кредита Украине в объеме 15 млрд долл. Кредит предусматривал обмен средств на суверенные евробонды Украины. Первый транш кредита в объеме 3 млрд долл. был предоставлен Украине в конце декабря 2013 года. Дальнейшие транши Украина не получала. Выплата долга в 3 млрд долл. была запланирована на декабрь 2015 года. Однако «российский» долг вошел в перечень долгов перед частными кредиторами, который подлежит реструктуризации.

27 августа Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предусматривает полное списание 4 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита на 4 года, а также установление единой процентной ставки по бондам на уровне 7,75%. Российским кредиторам предложили такие же условия реструктуризации долга в объеме 3 млрд долл.

Российская сторона уже заявила о том, что не будет принимать участие в реструктуризации долга.

Однако Минфин США призвал всех кредиторов Украины как можно скорее завершить переговоры по долговым операциям.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Украины Арсений Яценюк не раз заявляли, что Российская Федерация как один из кредиторов Украины не получит лучших условий реструктуризации долга, чем те, что согласованы с Комитетом кредиторов.