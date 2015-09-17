Немецкий Deutsche Bank объявил о сокращении своего бизнеса в России

Об этом говорится в сообщении на сайте банка, пишет ТАСС.

Такое решение было принято с целью уменьшения сложности процессов, затрат, рисков и использования капитала, говорится в сообщении.

При этом российский бизнес корпоративного финансирования и торговых операций банк продолжит обслуживать из международных офисов. Банк будет предлагать проведение операций с российскими ценными бумагами, привлекая третьи стороны для исполнения сделок в России, а также оказывать прочие банковские услуги ключевым российским клиентам.

"Введен в действие план реализации, призванный обеспечить перевод клиентского обслуживания на новую модель в ближайшие несколько месяцев. Как ожидается, переходный период и закрытие российского подразделения CB&S продлятся до конца 2015 года", - говорится в сообщении Deutsche Bank.

Кроме того, российское подразделение коммерческих банковских услуг (GTB), которое оказывает услуги по сопровождению внешнеторговых операций, управлению денежными средствами клиентов, финансированию оборотного капитала, валютным операциям, продолжает свою деятельность в России, указано в сообщении банка.

Департаменты по управлению институциональными денежными средствами и по обслуживанию эмитентов будут работать с российскими клиентами через международные офисы банка. Однако депозитарное обслуживание клиентов будет прекращено при тесном взаимодействии с ними.

Банк продолжит обслуживание клиентов с крупным частным капиталом, но сосредоточит администрирование и учет за пределами России, говорится в сообщении.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Deutsche Bank может сократить около 200 сотрудников в России. "Deutsche Bank рассматривает возможность серьезных изменений, которые могут включать сокращение масштабов или прекращение операций в некоторых странах, а также изменения в составе руководства", - пишет газета. Среди них - "крупные сокращения" в деятельности банка в России.

"Как сообщили лица, знакомые с ситуацией, сокращения в России могут затронут около 200 сотрудников, занимающихся инвестиционными операциями, - подчеркнула The Wall Street Journal. - Эти меры не затронут сотни других служащих банка в Москве и Санкт-Петербурге, отвечающих за технические и другие вопросы".

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"Озабоченность по поводу возможного отмывания денег российскими клиентами через трейдеров, занимающихся операциями с ценными бумагами, которыми руководил банк, стала причиной как внутреннего расследования, так и расследований европейских и американских регуляторов, - говорится в статье. - Deutsche Bank еще в июле заявлял о том, что изучает вопрос об операциях с акциями "некоторых клиентов", которые были осуществлены через представительства банка в Москве и Лондоне. По словам осведомленных лиц, эти операции были на миллиарды долларов".

Банк также изучит систему внутреннего контроля, призванную не допускать таких переводов средств, которые нарушают международные правила по борьбе с отмыванием денежных средств.