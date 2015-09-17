Центробанк РФ заявил о создании аналога SWIFT в России

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Набиуллиной, его используют уже несколько десятков банков.

Ранее стало известно, что, согласно предложению ЦБ, обмениваться сообщениями при помощи новой системы смогут не только банки, но и компании.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. Россия поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.

В марте 2015 года президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что лидеры Евросоюза на саммите ЕС решили связать дальнейшие санкции против России с выполнением Минских договоренностей, и эти меры будут в силе до полного выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины.

По оценкам экспертов, Россия вследствие международных санкций потеряла 98 миллиардов евро.

Справка УНИАН. SWIFT - сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций. За день через сеть SWIFT проходят платежные поручения более чем на $6 трлн, в ней принимают участие более 10 тыс. финансовых организаций в 210 странах.

По уставу SWIFT в каждой стране сообщества создаются группа членов и группа пользователей. В РФ их объединяет ассоциация "РосСВИФТ".