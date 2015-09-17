НБУ признал неплатежеспособным банк "Финансы и Кредит"

Как сообщается на сайте НБУ, с 17 августа банк после 7 месяцев в стадии проблемного перешел на обычный режим работы. «Национальный банк продолжал в ежедневном режиме осуществлять мониторинг ситуации в банке. Когда акционер не выполнил свои обязательства - мы быстро отреагировали. Сегодня банк был признан несостоятельным и передан в Фонд гарантирования», - приводятся в сообщении слова главы НБУ Валерий Гонтаревой.

По ее словам, львиная доля активов банка была связана с кредитованием бизнеса самого акционера, и когда пришлось рассчитываться с долгами и продавать активы - акционер в установленный срок этого не сделал. «Хочу вас заверить, что этот банк не является системным, а его отнесение к категории неплатежеспособных не представляет угрозы стабильности банковскому сектору страны», - заверила Гонтарева.

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По оценкам НБУ, 93,2% или 234 тысячи вкладчиков банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму в 200 тыс. грн, а клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах гарантированной суммы.

Также сообщается, что НБУ пытался помочь банку, представив ему два стабилизационных кредита - на 700 млн грн в феврале и на 750 млн грн в июне этого года. При этом регулятор отмечает, что кредиты были использованы исключительно для выплат по вкладам физлиц в объеме до 200 тыс. грн.

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НБУ напоминает, что 2 марта этого года принят закон об усилении ответственности акционеров и менеджмента банков за доведение финучреждения до неплатежеспособности, предусматривающий имущественную ответственность, а также наказание в виде штрафа или лишения (ограничения) свободы на срок от одного до пяти лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин заявлял, что банк «Финансы и кредит» больше не является проблемным, но куратор Национального банка Украины продолжает работать в банке.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк 19 августа подтвердил выполнение банком «Финансы и кредит» плана капитализации в рамках согласованной с регулятором программы финансового оздоровления банка от 25 мая.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что регулятор признает банк «Финансы и кредит» неплатежеспособным в случае невыполнения утвержденного плана докапитализации до конца лета.

Банк «Финансы и кредит» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков Украины. Основными акционерами банка являются компании «Аскания» (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.

17 августа акционеры банка «Финансы и кредит» приняли решение увеличить уставный капитал банка на 2,5 млрд грн, или на 46,4%, - до 7,888 млрд грн. В первом полугодии банк уже увеличил уставный капитал в два раза - на 616,4 млн грн в марте и на 1,972 млрд грн в июне