ФРС США сохранила базовую ставку на рекордно низком уровне

Об этом говорится в пресс-релизе ФРС, передает РБК.

В четверг, 17 сентября, Федеральная резервная система приняла решение о сохранении базовой ставки на прежнем уровне — 0–0,25% годовых. «Последние глобальные экономические и финансовые события могут несколько ограничить деловую активность и, вероятно, окажут дальнейшее давление на инфляцию», — объясняет американский регулятор в заявлении, выпущенном по итогам заседания 16–17 сентября.

Еще одним фактором, который повлиял на решение ФРС не повышать ставку, стала инфляция, которая все еще остается на уровне ниже долгосрочных прогнозов и ориентиров, отражая понижение цен на энергоносители и импорт энергоресурсов.

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Информация, полученная Комитетом по открытым рынкам ФРС США с момента последнего заседания в июле, указывает на то, что темпы экономического роста являются умеренными, отмечается в сообщении. Умеренный рост показали также потребительские расходы домашних хозяйств и инвестиции в основной капитал. Улучшения показали жилищный сектор и показатели, которые ФРС отслеживает на рынке труда, в то время как показатели чистого экспорта были слабыми.

В сообщении подчеркивается, что комитет в своем стремлении поддерживать максимальную занятость и стабилизацию цен подтвердил свое мнение, что нынешний диапазон ставки от 0 до 0,25% остается оправданным. Дальнейшее решение по ставке будет приниматься с учетом «широкого спектра информации, в том числе принимаемых мер на рынке труда, показателей инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также показаний по финансовым и международным событиям».

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«Комитет считает, что будет уместно поднять ключевую ставку, когда увидит дальнейшие улучшения на рынке труда и когда появится уверенность, что инфляция в США в среднесрочной перспективе достигнет целевого уровня в 2%», — говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября началось очередное двухдневное заседание ФРС США, на котором ожидалось принятие решения относительно повышения процентной ставки. Ставка ФРС держится на уровне 0-0,25% с декабря 2008 года. При этом повышение ставки в последний раз было сделано 29 июня 2006 года. На протяжении 2007-2008 годов Федрезерв постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки в декабре 2008 года.

Аналитики склонялись к мнению, что ФРС поднимет уже в сентябре учетную ставку, не будет ждать для этого конец года.